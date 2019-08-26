Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции
Музыкант и артист Пётр Мамонов перенёс операцию. Как сообщила его супруга «Интерфаксу», после неё он себя чувствует нормально.
Состояние его, по словам медиков, стабильное.
«А по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице», — рассказала супруга артиста.
Напомним, Пётр Мамонов попaл в реaнимaцию 24 августа с инфарктом. Он был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года, отмечает телеканал «360». Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены.
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