Суперсервисы и внедрение искусственного интеллекта в городские проекты обсудят на онлайн-форуме Smart Cities Moscow

Специалисты в области «умных» городов из 20 стран примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который откроется в Москве 25 мая 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По словам заместителя мэра, мероприятие впервые пройдет в Москве и поможет объединить усилия по сотрудничеству в этой области.

«За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше - устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег»,- добавила Сергунина.

Отмечается, что спикерами Smart Cities Moscow станут главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний. Организатором форума выступило правительство Москвы.

В деловую программу форума вошло три основных направления: инфраструктура и технологии «умного» города, «умный» город для жизни, а также устойчивое развитие «умного» города. В течение двух дней российские и зарубежные эксперты обсудят внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы, развитие кибербезопасности в городской среде.

По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, форум Smart Cities Moscow позволит обсудить, как внедрение технологий влияет на развитие городов и как самим городам адаптироваться к ускоренной цифровизации.

Все сессии Smart Cities Moscow можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале и на официальном сайте форума.

