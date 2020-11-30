Суд вынес приговор отцу, бросившему детей в Шереметьеве

Житель Хабаровского края, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, приговорён к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, информирует сайт Генеральной прокуратуры.

Обвиняемый признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «оставление в опасности» и «кража». Ранее суд ограничил мужчину в родительских правах, отмечает RT.

По данным следствия, приговорённый Виктор Гаврилов с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки предпринял попытку похитить с её банковского счета 100 тысяч рублей. Однако транзакцию заблокировал банк. 26 января вместе с двумя сыновьями он прилетел в Москву.

Оставив детей в аэропорту, он отправился в другой город на поиски работы.

