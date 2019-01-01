Суд впервые назначил штраф за оскорбление органов власти

Ранее Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.

Законопроект, который фактически приравнивает оскорбления представителей власти в интернете к мелкому хулиганству направлен на то, чтобы задушить народное возмущение. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.

