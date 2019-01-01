Общество

Суд впервые назначил штраф за оскорбление органов власти

23 апреля22:52

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера по статье об оскорблении государства на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Наказанный разместил в интернете две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщает РИА «Новости».

Сергей Шнуров отозвался на закон о штрафах за оскорбление власти

Ранее Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.

Законопроект, который фактически приравнивает оскорбления представителей власти в интернете к мелкому хулиганству направлен на то, чтобы задушить народное возмущение. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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