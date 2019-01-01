Суд впервые назначил штраф за оскорбление органов власти
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера по статье об оскорблении государства на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Наказанный разместил в интернете две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.
Законопроект, который фактически приравнивает оскорбления представителей власти в интернете к мелкому хулиганству направлен на то, чтобы задушить народное возмущение. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.
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