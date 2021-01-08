Суд в США приговорил россиянку к уже отбытому тюремному сроку
Россиянка Богдана Осипова приговорена Федеральным судом США к уже отбытому тюремному сроку, сообщает РИА Новости.
Кроме того, судья также приговорил Осипову к 12 месяцам условно. При этом россиянке грозит заключение за отказ привезти детей её бывшему мужу-гражданину США в соответствии с решением американского семейного суда.
Богдана Осипова, будучи беременной, выехала из США вместе с ребёнком от экс-супруга Брайана Мобли. Позже в 2017 году россиянка вернулась в Штаты, чтобы уладить дела с Мобли, и была арестована за вывоз ребёнка без согласия отца.
Суд в Канзасе обязал Осипову привезти двоих детей от Мобли в США. Россиянка отказалась и была приговорена к 7 годам заключения за похищение ребёнка родителем и вымогательство в адрес Мобли, с которого Осипова требовала денег на воспитание детей.
Впоследствии с россиянки были сняты обвинения в вымогательстве. Апелляционный суд постановил вынести Осиповой новый приговор по делу о похищении.
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