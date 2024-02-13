Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках

Черемушкинский районный суд российской столицы отправил в следственный изолятор специалистов Центральной дирекции закупок и снабжения (ЦДЗС) филиала ОАО «РЖД» Олега Кириллова и Алексея Савченко. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о покушении на получение взятки.

Ранее суд определил меры пресечения троим другим фигурантам данного дела, которые занимали руководящие должности в административно-хозяйственном управлении филиала «РЖД».

СМИ со ссылкой на источники в ЦДЗС сообщают, что Савченко и Кириллов при заключении государственных контрактов требовали от победителей конкурса 30% от их стоимости. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официально детали дела пока не раскрывались.

