Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках
Черемушкинский районный суд российской столицы отправил в следственный изолятор специалистов Центральной дирекции закупок и снабжения (ЦДЗС) филиала ОАО «РЖД» Олега Кириллова и Алексея Савченко. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о покушении на получение взятки.
Ранее суд определил меры пресечения троим другим фигурантам данного дела, которые занимали руководящие должности в административно-хозяйственном управлении филиала «РЖД».
СМИ со ссылкой на источники в ЦДЗС сообщают, что Савченко и Кириллов при заключении государственных контрактов требовали от победителей конкурса 30% от их стоимости. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официально детали дела пока не раскрывались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru