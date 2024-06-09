Суд в Лобне арестовал подозреваемого в убийстве зампреда «Зова народа»

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа», - сообщили в инстанции.

Общественника убили 7 июня в Лобне. По данным Следственного комитета, Еговцев получил восемь ножевых ранений.

Как выяснилось позже, подозреваемый убил зампреда «Зова народа» из-за ревности. Предполагаемый убийца учился с супругой Еговцева в одной школе и был влюблен в нее, отмечает «Радиоточка НСН».

