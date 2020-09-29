Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву из «Мемориала» в 3,5 раза

Верховный суд Карелии ужесточил приговор городского суда Петрозаводска по делу главы регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвинённого в педофилии. Срок лишения свободы ему увеличен с 3,5 лет до 13 лет. Обвинительная часть приговора отправлена на новое рассмотрение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитника Артема Черкасова.

До этого Петрозаводский суд вынес решение об оправдании Дмитриева по трем статьям обвинения: об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Он был признан виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Свою вину Дмитриев не признает.

Республиканский суд отменил оправдательную часть приговора и также направил на новое рассмотрение в городской суд. Причём приговор оспаривали обе стороны процесса. Как отмечает РЕН ТВ, на первом заседании по рассмотрению апелляций 22 сентября Дмитриев получил адвоката по назначению, поскольку его защитник ушёл на вынужденную изоляцию из-за COVID-19.

Юрий Дмитриев — историк-любитель, участник экспедиций, открывших места массовых расстрелов в Карелии. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

