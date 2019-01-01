Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых

Арест на недвижимость и денежные средства Рауфа и Рауля Арашуковых наложил Басманный суд Москвы. Об этом пишет RT, отмечая, что у Рауфа Арашукова были арестованы три дома, земельный участок, а также жилое помещение и денежные средства. Что касается его отца - Рауля Арашукова, то у него под арест попали земельный участок, три здания в Карачаево-Черкесии и финансовые средства.

Как напоминает Ura.ru, сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Его отцу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве, в результате которого у «Газпрома» был похищен газ на 30 млрд рублей.

30 января Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании Совета Федерации. 12 марта суд временно отстранил его от должности сенатора. Арашуковы не признают вину. Сенатор заявлял, что считает свое дело «политическим заказом», отмечает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что Арашуков выразил недовольство и условиями содержания в СИЗО. Он заявил, что не спал несколько дней. Кроме того, он подчеркнул, что его не устраивает качество тюремной еды.

Комментируя жалобу арестованного члена Совета Федерации, авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН пояснил, что Арашукова ни при каких условиях нельзя причислить к категории «братва из 90-ых, которая дорвалась до власти».

