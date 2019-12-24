Суд арестовал обвиненного в коррупции замглавы ГИБДД Балашихи

Задержанный за получение взятки замглавы ГИБДД подмосковной Балашихи заключен под стражу по решению суда, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

По версии следствия, с апреля 2015 года по февраль 2018 года полицейский получил 250 тысяч рублей от генерального директора фирмы, занимающейся содержанием дорожно-уличной сети Балашихи, в обмен на покровительство его бизнесу.

Замглавы городского ГИБДД уже предъявлено обвинение. Региональное управление МВД России уже пообещало провести служебную проверку и уволить полицейского из органов внутренних дел.

