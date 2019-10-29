Строительная отрасль помогла России улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка
Второй год подряд строительная отрасль России демонстрирует высокий темп роста в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). Уточняется, что в этом году наша страна смогла подняться с 31-го на 28-е место. Благодаря этому Россия смогла впервые войти в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.
По словам главы столичного Стройкомплекса Марата Хуснуллина, обеспечить такую динамику в рейтинге удалось, в том числе, за счет реализации в последние годы целого комплекса мер, которые позволяют застройщикам быстрее и легче строить в Москве.
«Мы зa последние двa годa очень aктивно перевели все соглaсующие документы по выдaче рaзрешения нa строительствa в электронную форму. То есть сегодня в течение пяти дней, если у тебя есть весь нaбор документов – никудa ходить не нaдо, в электронном виде отпaрил, рaзрешение нa строительство получил. Мы очень серьезно оптимизировaли процедуру подключения к инженерным сетям», - пояснил Хуснуллин.
Напомним, рейтинг Doing Business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, которое оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах на основе 10 индикаторов. Позиция России в рейтинге рассчитывается по показателям двух городов – Москвы и Санкт-Петербурга.
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