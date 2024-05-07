Страховая компания рассказала о результатах улучшения своей чат-платформы

На протяжении нескольких лет страховая компания «Ингосстрах» совершенствует свои сервисы, чтобы клиенты могли оперативно получать помощь, где бы они ни находились.

Взаимодействие компании с клиентами облегчает ее чат-платформа, которая интегрирована со всеми ключевыми системами, призванными просто и быстро находить нужную информацию, сообщать о страховом случае и консультироваться со специалистами. Через чат-платформу поступило свыше 170 тысяч обращений от клиентов страховой компании в 2023 году.

Кроме того, она регулярно совершенствуется. Цель улучшений — помочь чат-боту более точно воспринимать контекст вопроса и освоить специализированную терминологию, использующуюся при взаимодействии с клиентами. Для лучшего понимания между программой и клиентами постоянно проводится анализ формулировок по темам обращений.

Чат-платформа помогает улучшить автоматизацию компании: сегодня ее уровень достиг 26%. Система в состоянии определять уже застрахованных клиентов, создавать задачи в системе, передавать уведомления профильным сотрудникам. Это способствует повышению средней оценки после консультации.

По словам первого заместителя генерального директора страховой компании Ивана Матвеева, технологичность — не просто слово, а принцип работы для сотрудников. «Для нас важно, чтобы сама коммуникация с компанией у клиентов вызывала только положительные эмоции», — отметил он.

