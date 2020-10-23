Столичная ГАИ отреагировала на шум в СМИ

Как говорится в сообщении на сайте ГИБДД, такое решение принято из-за «определенных трудностей» в подаче заявлений на регистрацию машин в электронном виде. В управлении рекомендовали гражданам по возможности планировать личное обращение в подразделения Госавтоинспекции с учетом высокой загруженности в утренние часы.

Это решение было принято через несколько часов после публикации «Коммерсанта» о массовом сбое сервисов ГИБДД, из-за которого автовладельцы «вынуждены отстаивать многочасовые очереди в офисах автоинспекции». При этом «на сайтах Gosuslugi.ru и mos.ru нельзя выбрать время для посещения: сервисы выдают техническую ошибку». Речь идет уже о третьем масштабном сбое баз ГИБДД в текущем году. Первый был зафиксирован в марте, второй – в июне. Тогда неполадки объясняли регламентными работами по совершенствованию аппаратного оборудования.

Сбоями в работе электронных сервисов не замедлили воспользоваться работающие у каждого регистрационного подразделения ГАИ так называемые «жучки». Сотрудники фирм-посредников заранее занимают места в очередях и потом обещают оформить документы по доверенности в среднем за 5 тысяч рублей, причем, уже на следующий день. История не нова: после того, как было принято решение выдавать государственные регистрационные знаки на автомобили строго в порядке общей очереди, у подразделений ГИБДД появились целые парковки автохлама с «красивыми» номерами. Желающий украсить свой автомобиль приглянувшейся буквенно-цифровой комбинацией просто покупает номер у посредника, как это было и раньше. Просто теперь в нагрузку к номеру идут убитые «Ока» или «Таврия».

До внедрения электронной записи в ГИБДД на получение той или иной услуги процедура регистрации автомобиля, да и замены прав могла отнять до нескольких дней. Разумеется, у тех, кто не готов был с помощью тех же «жучков» обойти очередь «за недорого». С внедрением записи через сайт «Госуслуги» ситуация кардинально изменилась. Личный опыт: постановка на учет автомобиля за час. Замена водительского удостоверения – 35 минут с момента парковки у ГИБДД до отъезда в обратном направлении. Правда, тогда сервис не сбоил, как сейчас.

Сбои в сервисах ГИБДД, по сведениям издания, продолжаются уже месяц. И потребовалась публикация в СМИ, чтобы руководство инспекции соизволило принять хоть какие-то меры.

О, великая сила волшебного пинка!

