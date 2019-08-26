Стилист назвал форму Милонова пережитком прошлого

«В школе нужно учиться, а не заниматься внешним видом. Но нельзя уравнивать всех. Точно нельзя делать единую форму. Переднички и фартучки – это пережитки прошлого. Разные школы, разные дети, разные города. Было бы странно, если бы во всех городах была одинаковая форма. Мы живем в XXI веке, и сейчас индивидуальность – это основа каждого человека. Форма должны быть удобной и современной, чтобы дети не комплексовали по поводу своего внешнего вида. Это было всегда, но в советские времена нас «глушили», а сейчас, мне кажется, очень важно, чтобы дети могли проявлять индивидуальность», - подчеркнул он.

Собеседник НСН считает, что формой должны заниматься современные люди, молодые дизайнеры. «Чтобы форма выглядела актуально, чтобы дети не выглядели, как маленькие дедушки и бабушки. В советские времена они выглядели именно так», - напомнил Лисовец.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала НСН, как сэкономить на сборе ребенка в школу.

