Стилист назвал форму Милонова пережитком прошлого
Влад Лисовец рассказал в эфире НСН, какой должна быть школьная форма.
Одеть мальчиков в школе в картузы и френчи, а девочек – в передники и платья предложил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Он считает, что необходимо ввести единые стандарты внешнего вида школьников, при этом учитывая культурные особенностей каждого региона страны. С таким предложением парламентарий обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.
Стилист и дизайнер Влад Лисовец рассказал в эфире НСН, какой должна быть школьная форма.
«В школе нужно учиться, а не заниматься внешним видом. Но нельзя уравнивать всех. Точно нельзя делать единую форму. Переднички и фартучки – это пережитки прошлого. Разные школы, разные дети, разные города. Было бы странно, если бы во всех городах была одинаковая форма. Мы живем в XXI веке, и сейчас индивидуальность – это основа каждого человека. Форма должны быть удобной и современной, чтобы дети не комплексовали по поводу своего внешнего вида. Это было всегда, но в советские времена нас «глушили», а сейчас, мне кажется, очень важно, чтобы дети могли проявлять индивидуальность», - подчеркнул он.
Собеседник НСН считает, что формой должны заниматься современные люди, молодые дизайнеры. «Чтобы форма выглядела актуально, чтобы дети не выглядели, как маленькие дедушки и бабушки. В советские времена они выглядели именно так», - напомнил Лисовец.
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