Старый чайник с чердака ушел с молотка за полмиллиона долларов

Раритет достался жители Великобритании от деда, который привез его из Азии во время Второй мировой войны. По словам владельца, он узнал о ценности чайника после консультации со специалистом. Ранее мужчина планировал продать реликвию в античную лавку, отмечает РИА Новости.

Лот поднялся со стартовой цены в 50 тысяч долларов из-за постоянного торга восьми участников аукциона почти в десять раз.

Новым владельцем китайского чайника стал анонимный участник торгов из Лондона.

