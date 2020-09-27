Старый чайник с чердака ушел с молотка за полмиллиона долларов

Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна, который нашел британец на своем чердаке, ушел с молотка за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer. Об этом сообщает портал UPI.

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Раритет достался жители Великобритании от деда, который привез его из Азии во время Второй мировой войны. По словам владельца, он узнал о ценности чайника после консультации со специалистом. Ранее мужчина планировал продать реликвию в античную лавку, отмечает РИА Новости.

Лот поднялся со стартовой цены в 50 тысяч долларов из-за постоянного торга восьми участников аукциона почти в десять раз.

Новым владельцем китайского чайника стал анонимный участник торгов из Лондона.

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ФОТО: Instagram/Hansons Auctioneers
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