Старый чайник с чердака ушел с молотка за полмиллиона долларов
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна, который нашел британец на своем чердаке, ушел с молотка за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer. Об этом сообщает портал UPI.
Раритет достался жители Великобритании от деда, который привез его из Азии во время Второй мировой войны. По словам владельца, он узнал о ценности чайника после консультации со специалистом. Ранее мужчина планировал продать реликвию в античную лавку, отмечает РИА Новости.
Лот поднялся со стартовой цены в 50 тысяч долларов из-за постоянного торга восьми участников аукциона почти в десять раз.
Новым владельцем китайского чайника стал анонимный участник торгов из Лондона.
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