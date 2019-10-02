Стартовал новый сезон олимпиады «Я — профессионал»

В Москве сегодня прошло торжественное открытие Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Это уже третий сезон одного из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Старт ему дали прошлогодние победители, а также первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что с помощью такой олимпиады государство только формирует условия для так называемого социального лифта. «Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому», — подчеркнул Кириенко.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров привёл статистику, согласно которой за первые два года олимпиады число поданных заявок превысило 800 тысяч. Тысячи студентов стали дипломантами, сотни — медалистами.

Комиссаров отметил необходимость поддержки конкурсантов и после соревнований. Один из инструментов такой деятельности — программа наставничества, которая стартовала в конце прошлого года.

В нынешнем учебном году олимпиада пройдёт по десяткам направлений — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. До 18 ноября все отечественные студенты могут пройти регистрацию для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап. Победителей назовут весной будущего года.

