Стал известен мотив подростка, зарубившего свою семью

Подросток из Пермского края, который признался в убийстве своей матери, отца и маленькой сестры, совершил преступление из-за «старой обиды», сообщает портал 59.RU со ссылкой на адвоката несовершеннолетнего Сергея Ладина.

По его словам, сестра постоянно подставляла подростка, из-за чего «ему попадало». Кроме того, родители упрекали его в плохой учебе. По словам юриста, на этой почве возникали семейные ссоры.

Как отметил Ладин, подзащитный осознал всю тяжесть содеянного и искренне раскаивается. Подростку может грозить до десяти лет тюремного заключения.

По данным следствия, 1 марта в частном жилом доме 16-летний молодой человек нанес множественные удары топором своей матери, отцу и малолетней сестры. Суд заключил обвиняемого под стражу, сообщает СКР.

