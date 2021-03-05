Стал известен мотив подростка, зарубившего свою семью
Подросток из Пермского края, который признался в убийстве своей матери, отца и маленькой сестры, совершил преступление из-за «старой обиды», сообщает портал 59.RU со ссылкой на адвоката несовершеннолетнего Сергея Ладина.
По его словам, сестра постоянно подставляла подростка, из-за чего «ему попадало». Кроме того, родители упрекали его в плохой учебе. По словам юриста, на этой почве возникали семейные ссоры.
Как отметил Ладин, подзащитный осознал всю тяжесть содеянного и искренне раскаивается. Подростку может грозить до десяти лет тюремного заключения.
По данным следствия, 1 марта в частном жилом доме 16-летний молодой человек нанес множественные удары топором своей матери, отцу и малолетней сестры. Суд заключил обвиняемого под стражу, сообщает СКР.
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