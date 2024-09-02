Спрос на страхование детей по программам ДМС в РФ растет от года к году

Число застрахованных детей к началу нового учебного выросло более, чем на четверть по сравнению с 2023 годом. Показатель по программам добровольного медицинского страхования превысил 270 тысяч человек. Такие данные обнародовал «Ингосстрах» в преддверии 1 сентября.

Точная прибавка по данным на август составила 26%. Самыми востребованными остаются продукты страхования на случай укуса клеща. В текущем году по данным программам были заключено более 90% от общего числа «детских» договоров по ДМС. Остальные 10% страхований детей приходятся на корпоративные договоры ДМС. Показатель сохраняется на уровне 2023 года.

Как пояснили в компании, это свидетельствует о том, что работодатели не снижают уровень поддержки сотрудников, поскольку понимают, что забота о здоровье их детей имеет важное значение. По словам директора департамента медицинского страхования Анастасии Скурихиной, в наличии имеется широкая линейка программы ДМС для детей, начиная с самого рождения. Родители, например, имеют возможность выбора удобной поликлиники. Кроме того, всегда можно связаться с дежурными педиатрами через круглосуточный сервис «Виртуальная клиника».

Как подчеркнул исполнительный директор «Ингосстраха» Дмитрий Попов, детские программы ДСМ постоянно совершенствуются.

«Расширяется партнерская база клиник по всей России, дополняется пул сервисных услуг страховщика, которые можно получить дистанционно. Например, есть возможность записать ребенка на прием к врачу или вызвать его на дом с помощью мобильного приложения IngoMobile», — отметил заместитель генерального директора компании по ДМС.

