Спрос на специалистов в сфере финансов вырос в полтора раза
Спрос на специалистов в сфере бухгалтерии и финансов за первый квартал 2024 года увеличился в России на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом НСН сообщили в сервисе Авито Работа.
Как следует из исследования экспертов компании и специалистов интернет-бухгалтерией «Мое дело», средние месячные зарплаты, предлагаемые новым сотрудникам в этой сфере, увеличились на 14% и достигли 47,1 тысячи рублей.
Как сообщают эксперты, число предложений о работе для бухгалтеров выросло на 361%, при этом средние зарплатные предложения для новых специалистов увеличились на 4% и составили 69 545 рублей в месяц.
Наибольший спрос на специалистов финансов и бухгалтерии зафиксирован в Тольятти, за год интерес к подобным специалистам изменился в 2,1 раза. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде также в два раза повысился спрос на сотрудников подобной сферы.
Помимо прочего за год рекордно выросла потребность в финансовых консультантах. В первом квартале 2024 года их стали искать на 47% активнее, зарплата специалистов выросла на15% и составила в среднем 87 044 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru