Спрос на бесплатные тренинги службы занятости Москвы для предпринимателей вырос на 60%

Спрос на бесплатные тренинги и мастер-классы столичной службы занятости для начинающих предпринимателей за последние полгода вырос на 60%. За шесть месяцев их посетили около 11-и тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Москвичам помогают не только открыть собственное дело - не менее важно научить предпринимателя искать клиентов и зарабатывать. Это отметил директор Центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

«Служба занятости помогает получить не только необходимые знания и непосредственно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть ОООЮ либо оформить самозанятость. Важно, что мы дальше сопровождаем начинающих предпринимателей на старте их пути. Согласно статистике, примерно от 60% до 70% индивидуальных предпринимателей закрывают собственное дело после первого полугодия. Наша задача – поддержать предпринимателей, помочь им в ведении бизнеса, зачастую даже найти заказы, понять, как адоптировать свой бизнес под современные реалии», - рассказал Тарасов.

Для желающих открыть свое дело на базе центра «Моя работа» проводятся 20 регулярных образовательных мероприятий. Каждый месяц проводятся тематические мероприятия с участием приглашенных экспертов и бизнес-коучей. Подробнее ознакомиться с расписанием мастер-классов и тренингов можно на сайте центра «Моя работа».

