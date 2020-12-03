Спецрейсом из США вывезли 23 депортируемых россиянина

Специальный рейс вывез из США 23 депортируемых граждан России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Борт вылетел 2 декабря из международного аэропорта города Гаррисберг. Все отправленные самолетом россияне содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения.

Как отмечает посольство, рейс был организован «благодаря тесному взаимодействию посольства с иммиграционной и таможенной службой США».

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:РоссиянеСША
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