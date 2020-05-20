Совфед одобрил онлайн-собрания собственников жилья
Совет Федерации одобрил закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, которые разрешено проводить на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.
В документе уточняется, что речь идет о «непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений», передает ТАСС. Утоняется, что первое общее собрание в форме заочного голосования не может быть организовано, если администратору в письменном виде направлено более половины отказов от общего числа собственников жилья.
Этот же закон продлевает срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года в связи с ситуацией из-за коронавируса. Ранее нормы предусматривали, что все собрания должны были состояться до конца июня текущего года.
Ещё один пункт закона устанавливает правила для многоквартирных домов, построенных в Москве по программе реновации. В них будет функционировать управляющая организация, назначаемая мэром столицы, до того момента, пока собственники не выберут способ управления на своих общих собраниях.
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