Совфед одобрил онлайн-собрания собственников жилья

Совет Федерации одобрил закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, которые разрешено проводить на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

В документе уточняется, что речь идет о «непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений», передает ТАСС. Утоняется, что первое общее собрание в форме заочного голосования не может быть организовано, если администратору в письменном виде направлено более половины отказов от общего числа собственников жилья.

Этот же закон продлевает срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года в связи с ситуацией из-за коронавируса. Ранее нормы предусматривали, что все собрания должны были состояться до конца июня текущего года.

Ещё один пункт закона устанавливает правила для многоквартирных домов, построенных в Москве по программе реновации. В них будет функционировать управляющая организация, назначаемая мэром столицы, до того момента, пока собственники не выберут способ управления на своих общих собраниях.

