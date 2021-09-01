Сотрудницу музея уволили за отказ от электронного голосования

Сотрудница Государственного центрального музея современной истории России, муниципальный депутат Елена Селькова была уволена из-за того, что отказалась зарегистрироваться на сайте электронного голосования, сообщает The Village.

Она выложила в своем Telegram-канале переписку с заместителем директора музея, который призывал всех работников зарегистрироваться на сайте для онлайн-голосования. Селькова отказалась, назвав электронное голосование «черной дырой». «Если человек хочет, чтобы голос достался „Партии Жуликов и Воров“, то он сам должен 19 сентября прийти на свой избирательный участок», - заявила Селькова. На что ее начальник написал: «Лена, как же вы работаете в музее, где генеральный директор — член ЦС „Партии Жуликов и Воров“?»

Селькова написала в Facebook, что 31 августа ей выдали на руки трудовую книжку. Именно в этот день у нее истекал срочный договор, а с сентября с ней должны были заключить бессрочный. Администрация Государственного центрального музея современной истории России никаких комментариев на этот счет пока не давала.

