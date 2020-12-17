Сотрудника ПФР из Ленинградской области проверят после жалобы Путину
Власти Ленобласти проверят «служебное поведение» сотрудника Пенсионного фонда РФ, на которого президенту Путину пожаловался местный житель, сообщает официальный Telegram-канал регион
В сообщении говорится, что просьбу провести проверку губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит в адрес руководства территориального отделения ПФР.
Ранее инвалид, житель деревни Терпилицы Волосовского района Антон Терехов рассказал президенту, что чиновник, отвечая на его вопрос, заявил, что «ничего не обещал» и обращаться следует к Путину.
Российский лидер, в ходе большой пресс-конференции, рассказал, что «в семье не без урода» и «госслужащие бывают разные».
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