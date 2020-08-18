Собянин включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации 17 стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах столицы. Общая мощность площадок составляет более 311 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов на новых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир. Это позволит предоставить комфортное жилье более чем одиннадцати тысячам москвичей.

Напомним, в программу реновации жилищного фонда в столице включены 5 174 дома. В них проживает около 1 миллиона москвичей.