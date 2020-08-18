Собянин включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок
Сергей Собянин включил в программу реновации 17 стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах столицы. Общая мощность площадок составляет более 311 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов на новых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир. Это позволит предоставить комфортное жилье более чем одиннадцати тысячам москвичей.
Напомним, в программу реновации жилищного фонда в столице включены 5 174 дома. В них проживает около 1 миллиона москвичей.
А ранее стало известно, что более 210 имеющих архитектурную ценность зданий было решено сохранить в рамках программы реновации и приспособить под нужды жителей Москвы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов, это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним. В первый этап у нас попали 18 таких объектов», - сказала Княжевская.
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