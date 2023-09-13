Собянин: В Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон»

В Москву привезли мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мост длиной 54 метра и массой 235 тонн собрали в подмосковном Лыткарино и перевезли на двух баржах к острову Балчуг. Градоначальник Москвы назвал конструкцию уникальной.

В среду специалисты займутся монтажом моста на заранее подготовленные опоры. Таким образом, в историческом центре столицы появится еще один интересный прогулочный маршрут.

