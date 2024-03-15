Собянин: В этом году в Москве обновят 14 культурных центров

Около 250 культурных центров работает в Москве, в рамках национального проекта «Культура» столица проводит масштабную реконструкцию объектов и превращает их в современные пространства для творчества, спорта и отдыха. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, история многих центров восходит к домам культуры времен СССР, однако за годы активной работы здания и оборудование износились. За три года в Москве привели в порядок 88 культурных центров, в 2024 году запланированы работы на 14 объектах. Также центры оснащают современным оборудованием.

«С 2020 года мы поставили в культурные центры почти 6 тыс. единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое», – сообщил Собянин в своем блоге.

Учреждения расширяют традиционную деятельность, открывают новые секции, кружки, творческие коллективы. По итогам 2023 года в столице зарегистрировали свыше 7,5 тысячи секций и творческих объединений, в которых участвовали 118 тысяч горожан всех возрастов.

В культурных центрах ежедневно проходят концерты, спектакли, спортивные соревнования и другие мероприятия. В прошлом году прошло более 26 тысяч событий, а центры приняли рекордные 2,5 млн гостей.

Одним из самых популярных культурных центров Москвы является ЗИЛ, где работает более 30 клубов, секций и кружков. В частности, действуют основанный в 1937 году Драматический театр имени Штейна, Ансамбль Бруно Белоусова (основан в 1966-м), Театральная лаборатория ЗИЛ. Также в культурном центре работает проект для молодых исполнителей «Музыка. Танцы. ЗИЛ».

В свою очередь, культурный центр «Зеленоград» предлагает более 60 клубов и любительских объединений. Учреждению исполнился 41 год, и все это время здесь работают театр-студия «Контакт», академический хор «Ковчег», балетная студия «Грация» — многократные лауреаты российских и международных конкурсов. «Зеленоград» организует свыше 600 мероприятий в год, в том числе традиционные балы с классической музыкой и хореографией, а также просветительский фестиваль «Экология. Важно. Нужно. Интересно!».

Один из крупнейших культурных центров Москвы – «Меридиан» на ул. Профсоюзная, где работает около 80 кружков. Здесь регулярно проводят спектакли, фестивали, выставки, лекции и мастер-классы. В 2021 году учреждение стало одной из главных площадок фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Кроме того, центр запустил программы «Меридиан. Киноклуб», «Меридиан. Книги», «Меридиан. Туризм», «Меридиан. Театр».

«Уверен, в этом году культурные центры... подготовят не меньше увлекательных и полезных мероприятий. Их двери открыты для каждого москвича», – заключил Сергей Собянин.

