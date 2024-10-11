Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы
Расходы на социальные цели составят 50% бюджета российской столицы в 2025 году, проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин через соцсети. Как уточнил градоначальник, более 689 миллиардов рублей будет направлено на социальную поддержку москвичей.
Вышеозначенные средства пойдут, в частности, на социальные выплаты жителям города старшего возраста, семьям с детьми, инвалидам, на улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение бесплатного и льготного проезда для льготников. Кроме того, за счет части этих средств москвичи будут обеспечены бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями, лечебным питанием.
Часть средств будет выделено на обеспечение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на выполнение положений проекта «Московское долголетие». Сергей Собянин назвал развитие системы социальной поддержки – одной из самых важных задач городских властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru