Собянин утвердил грантовую поддержку программы пилотных тестирований инноваций

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому будет выделено 200 миллионов рублей для грантов на пилотные тестирования инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

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Отмечается, что программа пилотного тестирования осуществляется в Москве с 2019 года. Она дает возможность разработчикам проводить испытания новых технологий в реальных или по максимуму приближенных к реальным условиям.

Так, возможности для подобного тестирования инновационных продуктов предоставляют 60 площадок Москвы: 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ, транспорта и иные организации.

Подчеркивается, что получить грант на проведение тестирования может любая технологическая компания или стартап, которые разрабатывают или выпускают новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит до 2 миллионов рублей на каждое тестирование.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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