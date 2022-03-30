Собянин утвердил грантовую поддержку программы пилотных тестирований инноваций
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому будет выделено 200 миллионов рублей для грантов на пилотные тестирования инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.
Отмечается, что программа пилотного тестирования осуществляется в Москве с 2019 года. Она дает возможность разработчикам проводить испытания новых технологий в реальных или по максимуму приближенных к реальным условиям.
Так, возможности для подобного тестирования инновационных продуктов предоставляют 60 площадок Москвы: 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ, транспорта и иные организации.
Подчеркивается, что получить грант на проведение тестирования может любая технологическая компания или стартап, которые разрабатывают или выпускают новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит до 2 миллионов рублей на каждое тестирование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Пивовар из Москвы опроверг миф о составе пива
- В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо
- В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%
- В РАН попросили увеличить финансирование, чтобы остановить утечку кадров
- Эксперт по трудоустройству раскритиковал идею о сокращённой рабочей неделе
- Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством
- Песков допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
- Датская компания JYSK решила навсегда уйти из России
- Лавров: Запад пытается сделать из Украины «второй Афганистан»
- Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru