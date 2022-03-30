Собянин утвердил грантовую поддержку программы пилотных тестирований инноваций

Отмечается, что программа пилотного тестирования осуществляется в Москве с 2019 года. Она дает возможность разработчикам проводить испытания новых технологий в реальных или по максимуму приближенных к реальным условиям.

Так, возможности для подобного тестирования инновационных продуктов предоставляют 60 площадок Москвы: 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ, транспорта и иные организации.

Подчеркивается, что получить грант на проведение тестирования может любая технологическая компания или стартап, которые разрабатывают или выпускают новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит до 2 миллионов рублей на каждое тестирование.

