Собянин: Строительство электродепо «Столбово» завершат в конце 2024 года
Строительство электродепо «Столбово» для Сокольнической и Троицкой линий московского метро завершат в конце следующего года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, площадь всех возводимых построек превысит 100 тысяч квадратных метров. В новом электродепо будут трудиться тысячи человек. Ожидается, что основные работы закончат в конце 2024 года.
Исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк заявил, что первый этап работ уже завершен.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что новое электродепо будет расположено в поселении Сосенское.
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