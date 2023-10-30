Собянин: Строительство электродепо «Столбово» завершат в конце 2024 года

Строительство электродепо «Столбово» для Сокольнической и Троицкой линий московского метро завершат в конце следующего года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, площадь всех возводимых построек превысит 100 тысяч квадратных метров. В новом электродепо будут трудиться тысячи человек. Ожидается, что основные работы закончат в конце 2024 года.

Исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк заявил, что первый этап работ уже завершен.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что новое электродепо будет расположено в поселении Сосенское.

