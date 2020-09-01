Собянин создал совет по кадровому обеспечению промышленного роста

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял решение о создании координационного совета, который займётся внедрением стандарта подготовки кадров в промышленности. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Новообразованный экспертно-консультационный орган будет отвечать за координацию подготовки высококвалифицированных работников в сфере промышленности. В частности, совет будет разрабатывать профильные стратегии и программы. Его руководителем назначен заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Функционирование совета будет обеспечивать департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.

Этот проект актуализирован в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» и правительством Москвы от 30 декабря 2019 года.

