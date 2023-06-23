Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы закончится в сентябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальнк отметил, что новый участок улучшит выезд за пределы Москвы, а также сделает районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, а также Люберцы и Балашиху более доступными.

В строительство входят 4,7 километра дорог, два путепровода и подземный пешеходный переход в районы улицы Сочинская.

