Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
23 июня 202312:04
Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы закончится в сентябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальнк отметил, что новый участок улучшит выезд за пределы Москвы, а также сделает районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, а также Люберцы и Балашиху более доступными.
В строительство входят 4,7 километра дорог, два путепровода и подземный пешеходный переход в районы улицы Сочинская.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru