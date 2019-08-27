Собянин рассказал о планах продления Коммунарской ветки метро в Троицк

Строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что ветка, длина которой превысит 14 с половиной километров, пройдет вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» до города Троицк. На ней планируется открыть 6 станций. Их рабочие названия: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

Мэр уточнил, что участок от станции «Столбово» до станции «Сосенки» будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией «Десеновское» вновь уйдёт под землю. По словам Сергея Собянина, фактически ветка станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. В большей степени преимущества ощутят пассажиры оранжевой ветки, поскольку станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей Новой Москвы.

Градоначальник напомнил, что с 2011 года в столице построили 81 новую станцию метро, а через пять-семь лет в непосредственной близости от станций подземки будут жить больше 95% москвичей. А уже этой осенью заработают первые две линии наземного метро МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск». Оплатить проезд жители столицы смогут картой «Тройка», частота движения поездов составит 5-6 минут в час пик, напоминает АГН Москва.







