Собянин продлил проект «Школа профессионального роста»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить в 2021 году реализацию проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов «Школа профессионального роста», сообщает пресс-служба правительства столицы.



Согласно постановлению, которое подписал глава столицы, гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза - Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова.

Проект «Школа профессионального роста» реализуется с 2018 года. В его рамках студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса, проходят дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы.



Набор в школу осуществляется по наиболее дефицитным врачебным специальностям: «участковый терапевт» и «участковый педиатр», «педиатрия», «терапия», «общая врачебная практика», «оториноларингология», «офтальмология», «неврология», «анестезиология-реаниматология», «кардиология», «онкология», «травматология и ортопедия», «аллергология и иммунология», «урология», «пульмонология», «инфекционные болезни».



Кроме углублённого изучения профильных дисциплин, участники проекта «Школа профессионального роста» обучаются врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача, проходят практику в московских больницах и поликлиниках - без отрыва от основной учёбы. Отметим, что участники школы получают дополнительную стипендию - 25 тысяч рублей в месяц.

По окончании «Школы профессионального роста» необходимо отработать не менее двух лет в одном из столичных медучреждений. Если выпускник проекта захочет досрочно расторгнуть договор, либо не будет выполнять условия обучения, то ему придётся вернуть средства, затраченные на его обучение и материальное стимулирование.

