Собянин пригласил школьников присоединиться к «Первоклассному сентябрю»

Акция «Первоклассный сентябрь» стартовала для школьников в российской столице. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как отметил градоначальник, от первого впечатления во многом зависит интерес первоклассников к учебе. Акция подготовлена специально, чтобы этот день запомнился как праздник.

В течение всего сентября ученики первых классов московских школ могут по желанию бесплатно побывать на одной из 15 площадок дополнительного образования - «КидБург», «Кидзания», «Экспериментариум», «Иннопарк», Arena Space и мастер-классы в детских технопарках. Для этого надо выбрать площадку на сайте акции и отправить заявку.

Кроме того, Собянин рассказал, что к 1 сентября в мегаполисе сданы в эксплуатацию пять новых школ, три здания для учебных заведений с дошкольными группами, а также десять детских садов. Часть из них построена на средства инвесторов. Как подчеркнул мэр, проблема нехватки мест в школах и садах на сегодня закрыта.

При этом город продолжает возводить новые социальные объекты. По совам Собянина, особое внимание уделяется Новой Москве. Так, ко Дню знаний в Саларьеве открылась школа на 1150 учеников и детский сад на 220 мест. Их удалось построить всего за 2 года.

