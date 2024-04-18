Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года
До 2030 года в Москве намерены завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения, продолжая работу по внедрению современных цифровых решений в медицинский учреждений, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Наша цель — лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Качественные медицинские услуги и уход для всех категорий горожан, включая семьи с детьми и пожилых людей», — написал он.
По словам Собянина, на данный момент время ожидания приема врача в поликлиниках столицы уже сократилось с 30 минут до семи, при этом около 90% пациентов могут записаться к специалисту в день обращения.
Мэр также напомнил, что с 2010 года в Москве провели две волны обновления оборудования городских медучреждений. Ежегодный объем высокотехнологичной медицинской помощи в городских больницах превысил 100 тысяч операций. Также было реконструировано около 200 зданий поликлинник.
Дополнительно разработана единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая стала крупнейшей в мире. На текущий момент в нее загружено около 22 миллиона электронных медкарт и три миллиарда структурированных медицинских документов.
Согласно актуальной статистике, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. Для сравнения, в 2010 году показатель составлял 74,2 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru