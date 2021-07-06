Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, который обеспечивает вакцинацию работников. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

Столичные власти решили поощрить компании, которые первыми привьют 60% сотрудников. Им дадут гранты в размере 100% НДФЛ, который был выплачен за предыдущие 12 месяцев. Кафе и рестораны получат грант на оплату коммунальных услуг.

Ранее московские поставщики продуктов и ретейлеры заявили, что не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля. Чтобы выполнить требования властей, при нынешней ситуации нужен не месяц, а год, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВакцинацияСергей Собянин
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