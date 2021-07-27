Собянин подписал распоряжение о награждении 19 семей почетным знаком «Родительская слава»
Девятнадцать многодетных семей наградили почетным знаком «Родительская слава города Москвы». Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства города, почетный знак «Родительская слава города Москвы» учредили в 2009 году для укрепления института семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства. Награду получили уже 315 многодетных семей из столицы.
В текущем году почетный знак получили 38 родителей, или 19 семей, в которых воспитываются 127 детей.
«В том числе 11 детей - в одной семье, 10 детей - в одной семье, восемь детей - в одной семье, по семь детей - в шести семьях, по шесть детей - в шести семьях, по пять детей - в четырех семьях», — отметили в пресс-службе.
Знаком «Родительская слава города Москвы» могут быть награждены родители или усыновители, проживающие в столице не менее 10 лет. При этом им необходимо состоять в законном браке, либо, в случае неполной семьи, «один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации». Семья получает почетный знак по достижении пятым ребенком пятилетнего возраста. При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 219 015 рублей.
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