Собянин отметил поступательное развитие Московской электронной школы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы. В её библиотеке на сегодня насчитывается более 62 тысяч электронных сценариев уроков, свыше 11 тысяч видеоуроков, 348 учебников издательств, более 30 уникальных виртуальных лабораторий, 74 тысячи тестовых заданий, а также более 157 тысяч интерактивных образовательных приложений.

В нынешнем учебном году в МЭШ появился новый сервис - «Портфолио учащегося». Там хранится вся информация о достижениях ребенка в учебе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. Данные загружаются автоматически, а также операторами. Кроме того, сами пользователи также могут вносить данные в портфолио и делиться им с организациями, педагогами, знакомыми.

В помощь педагогам с этого года доступны скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по всем учебным предметам, произошло обновление так называемого конструктора поурочного планирования. Учителя имеют возможность автоматически формировать тесты для цифрового домашнего задания разного уровня сложности. Для этого доступна база «эталонных заданий» библиотеки МЭШ.

Также благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с МЭШ появилась возможность отказаться от ряда бумажных справок о состоянии здоровья школьника. Медицинская карта для образовательных учреждений по форме №026/у также переведена в электронный формат.

МЭШ помогает в предпрофессиональном и дополнительном образовании.

