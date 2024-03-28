Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по путепроводу через пути МЦД-3 и новым съездам Ленинградского шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Это новый современный путепровод, пересечение Ленинградки и МЦД-3. Он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линий высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к Шереметьево», – пояснил мэр столицы.

По словам генерального директора компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, работы производились без приостановки движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Объект завершен на полгода раньше установленного срока.

Новое сооружение заменило старый путепровод, который находился в предаварийном состоянии. Также построили эстакаду-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М11 «Нева». Работы по реконструкции всех объектов проекта намерены завершить до конца 2024 года.

