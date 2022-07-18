Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Ясеневе самое большое количество поликлиник, которые будут реконструированы, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе открытия филиала №1 детской городской поликлиники №42 на ул. Голубинская он отметил, что в районе уже отремонтированы два из шести медучреждений.
«Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтировано. Сейчас четыре будем делать. Будут временные неудобства. Но, я думаю, там быстрее будем делать - в течение 9-10 месяцев в основном заканчиваем», - подчеркнул он.
Градоначальник также добавил, что практически каждую неделю в столице завершается реконструкция одной-двух поликлиник.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что объём ввода объектов здравоохранения в столице в три раза превысил прошлогодние показатели, сообщает RT.
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