Собянин открыл первый после режима самоизоляции спортивный праздник
Мэр российской столицы Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия в «Лужниках» первого после отмены режима самоизоляции спортивного праздника в преддверии Дня молодежи. Градоначальник также пообщался со представителями стрит-культурных молодежных сообществ мегаполиса.
Собянин рассказал, что сейчас в городе открыто около 10 тысяч спортивных площадок различной локации - в скверах, парках, во дворах. Кроме того, оборудованы повсеместно беговые и прогулочные дорожки для занятий. Мэр отметил, что на ряду с постоянно действующими спортивными объектами, в городе возводят и временные специальные конструкции, которые позволяют заниматься уличными видами спорта. Такие площадки будут в каждом округе, заверил он.
При этом столичные власти привлекают к развитию спортивных объектов и частных инвесторов. Им выделяется земля и предоставляется возможность соответствующего строительства.
На 12 площадках праздника все желающие могут позаниматься уличными и экстремальными видами спорта, а также танцами. Кроме того, в программе запланированы тренировки чирлидеров и работает фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта.
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