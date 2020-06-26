Собянин открыл первый после режима самоизоляции спортивный праздник

Мэр российской столицы Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия в «Лужниках» первого после отмены режима самоизоляции спортивного праздника в преддверии Дня молодежи. Градоначальник также пообщался со представителями стрит-культурных молодежных сообществ мегаполиса.

Собянин рассказал, что сейчас в городе открыто около 10 тысяч спортивных площадок различной локации - в скверах, парках, во дворах. Кроме того, оборудованы повсеместно беговые и прогулочные дорожки для занятий. Мэр отметил, что на ряду с постоянно действующими спортивными объектами, в городе возводят и временные специальные конструкции, которые позволяют заниматься уличными видами спорта. Такие площадки будут в каждом округе, заверил он.

При этом столичные власти привлекают к развитию спортивных объектов и частных инвесторов. Им выделяется земля и предоставляется возможность соответствующего строительства.

На 12 площадках праздника все желающие могут позаниматься уличными и экстремальными видами спорта, а также танцами. Кроме того, в программе запланированы тренировки чирлидеров и работает фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта.

