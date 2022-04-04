Собянин открыл новую станцию «Минская» Киевского направления МЖД

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новую станцию «Минская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

По словам главы города, новая станция вместе с недавно открытой «Аминьевской» позволит снизить загрузку в районе Киевского вокзала на 20%.

Он добавил, что будущий МЦД-4 откроет 35 вариантов пересадки для пассажиров на другой общественный транспорт.

Также Собянин рассказал, что в целом на Киевском направлении МЖД обновлены вагоны, введено шестиминутное тактовое движение.

«Огромные два направления - Горьковское и Киевское направление - соединятся в МЦД-4. Будет соединено семь вокзалов, центральных вокзалов Москвы. И, конечно, жители получат совершенно другую транспортную инфраструктуру», - добавил градоначальник.

Сообщается, что запуск МЦД-4 запланирован на 2023-2024 годы.

Ранее Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ).

По словам столичного градоначальника, уже 22 станции БКЛ начали работу, однако еще 10 станций активно строятся. При этом большая часть работ уже завершена, основные работы будут закончены к концу текущего года.

