Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО
11 октября 202314:28
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство логистического комплекса Ozon и дублера Калужского шоссе в Новой Москве.
«Крупный логистический центр, который будет обеспечивать торговлю, онлайн-торговлю и своевременную доставку товаров для москвичей, жителей Подмосковья», – охарактеризовал строящийся центр градоначальник столицы.
Комментируя строительство дублера Калужского шоссе, Собянин заявил, что эта дорога позволит разгрузить основное шоссе, а также соединить строящиеся микрорайоны.
Также благодаря строящемуся дублеру будут улучшено транспортное обслуживание свыше 260 тысяч человек. Завершить работы планируется в 2024 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru