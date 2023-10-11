Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство логистического комплекса Ozon и дублера Калужского шоссе в Новой Москве.

«Крупный логистический центр, который будет обеспечивать торговлю, онлайн-торговлю и своевременную доставку товаров для москвичей, жителей Подмосковья», – охарактеризовал строящийся центр градоначальник столицы.

Комментируя строительство дублера Калужского шоссе, Собянин заявил, что эта дорога позволит разгрузить основное шоссе, а также соединить строящиеся микрорайоны.

Также благодаря строящемуся дублеру будут улучшено транспортное обслуживание свыше 260 тысяч человек. Завершить работы планируется в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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