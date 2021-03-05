Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет

Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за прошедшие годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив перинатальный центр ГКБ имени Юдина.

Он отметил, что в последние годы система родовспоможения в Москве прошла большую трансформацию. По словам мэра, матери получают всю необходимую помощь и сопровождение от начала беременности до момента родов.

Собянин добавил, что за время пандемии перинатальный центр не прекращал работать и принял порядка 10 тысяч родов. Мэр выразил уверенность, что в скором времени получится обновить не только этаж корпуса, но и весь центр целиком. «Я надеюсь, что будет комфортно», – сказал он.





