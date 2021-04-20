Собянин: Медики госпиталя «Вороновское» спасли жизнь более 12,5 тыс москвичей

Более 12,5 тысяч москвичей были спасены сотрудниками госпиталя «Вороновское». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим ковидом», — отмечает мэр. Уточняется, что самому пожилому пациенту было 95 лет.

Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» был открыт год назад. Построенный за месяц госпиталь существенно снизил нагрузку на городские больницы в ситуации пандемии.

