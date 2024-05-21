Собянин: К проекту «Активный гражданин» присоединились 7 миллионов москвичей

В 2024 году проекту «Активный гражданин» исполнилось 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москвичи получили уникальную возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города», — добавил он.

По словам мэра, на момент запуска проект не имел аналогов в мире. За 10 лет к нему присоединилось почти семь миллионов москвичей, и прошло более 6,6 тысячи голосований.

Приложение позволило активным гражданам поддержать строительство Большой кольцевой линии, запуск Московских центральных диаметров а также оценить реставрацию Северного речного вокзала. Помимо прочего проект предоставил возможность принимать участие в фотоакциях, познавательных викторинах, читать интересные факты о Москве.

Горожане получают баллы за участие в различных голосованиях, которые затем можно обменять на товары и услуги, пополнить карту «Тройка», или сделать пожертвования в благотворительные фонды.

