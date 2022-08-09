Собянин: К началу учебного года в Москве введут в эксплуатацию 20 школ и детсадов
Новое здание средней школы №158 на севере Москвы откроется к 1 сентября. Такой срок назвал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе ознакомления с итогами строительства объекта на улице Смольная в Левобережном районе города.
Как отметил градоначальник, в прошлом году там уже было построено первое прекрасное новое здание школы по индивидуальному проекту. Новое здание состоит из детского сада и школы для первоклассников. Это даст возможность детям в первом классе пройти адаптацию к школьным реалиям и уже потом более уверенно переходить в большую школу.
Сергей Собянин сообщил, что к 1 сентября в целом по Москве будет введено в эксплуатацию 20 зданий образовательных учреждений. С начала календарного года уже сдано 22 здания школ и детских садов, а до 31 декабря будет введено в эксплуатацию еще 22. Также, по словам мэра, в течение ближайших лет предстоит построить еще 130 корпусов учебных заведений.
Согласно статистики мэрии, начиная с 2011 года, в Москве возведено 488 зданий образовательных учреждений, в числе которых 346 детсадов и 142 школы. Из этг числа 205 объектов построено на средства инвесторов.
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