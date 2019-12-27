Собянин: Больница в Коммунарке станет мощнейшим медицинским центром России

В Новой Москве завершено строительство первой очереди многопрофильной клинической больницы посёлка Коммунарка. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин во время осмотра клиники. Он назвал этот медцентр одним из самых крупных в мегаполисе и России в целом.

Первые четыре корпуса должны начать приём пациентов в ближайшие месяцы. Больница оснащена всеми необходимыми средствами, которые обеспечивают лечение всех видов заболеваний: от сосудистых до онкологических. По словам Собянина, медицинский центр в Коммунарке жизненно необходим, поскольку в радиусе десяти километров от него проживают около 5 миллионов человек.

В стационаре развернут тысячу с лишним коек. Там будут трудиться около двух тысяч врачей и других специалистов, сообщает Москва 24. В первую очередь входят палатный корпус с профильными отделениями по основным видам медпомощи, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический корпуса. Сейчас там завершается комплексная наладка инженерных систем, проверка работоспособности оборудования и передача его медикам.

В рамках второй очереди уже идёт строительство родильного дома, инфекционного, детского и амбулаторного корпусов, подстанции скорой помощи и вертолетной площадки с диспетчерским пунктом. Кроме того, там появится корпус лучевой терапии на 50 коек.

