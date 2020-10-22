«Собачникам» на карантине посоветовали оспаривать штрафы за выгул питомцев
Штрафы за выгул собак для тех, кто заболел коронавирусом и вынужден оставаться на карантине под надзором социального мониторинга, незаконны, заявил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.
По его словам, в этом случае очевидно ограничение свободы, которое по Конституции допустимо только по решению суда в соответствии с федеральным законом, «а не по решению какого-то непонятного чиновника».
Горячев в эфире «Радио 1» также напомнил, что по закону об ответственном обращении с животными владелец питомца обязан обеспечивать их жизнь, здоровье и содержание. Однако требование сидеть дома из-за карантина вступает в противоречие с этой нормой.
Как считает вице-президент Московского общества защиты животных, суды должны отменять штрафы, полученные в таких случаях при выгуле собаки. При этом уверенности в том, что суд обязательно отменит взыскание, нет.
«Но если человек готов пройти этот путь, то штрафы можно обжаловать, вероятность, что их отменят, не нулевая», - добавил Горячев.
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